Франция
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках во Франции
Новые дома во Франции
Все новостройки во Франции
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики во Франции
Жилая
Квартира во Франции
Пентхаус
Дом во Франции
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки во Франции
Элитная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость во Франции
Отель
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции во Франции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Франция
Метрополия Франции
Приморские Альпы
Ницца
Купить недвижимость в Ницца, Франция
Босолей
4
Очистить
154 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
80 м²
€ 2,250,000
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
382 м²
€ 5,900,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот современный отель, недавно построенный на участке площадью около 30…
Квартира 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
87 м²
€ 1,800,000
Великолепная новая квартира около 87 кв.м., расположенная в бывшем дворце в жилом районе Ла …
Вилла 10 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
595 м²
€ 19,500,000
Saint - Jean - Cap - Ferrat расположен на полуострове рядом с Болье - Sur - Mer и Villefranc…
Квартира 2 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
69 м²
€ 1,900,000
Эта квартира на продажу, расположенная на 2-м этаже недавнего здания с лифтом, с которого от…
Вилла 5 спален
Эз, Франция
220 м²
€ 2,980,000
Может ли ваш новый дом быть в Eze ( Eze )? Эта красивая вилла, которая сейчас продается, опр…
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
96 м²
€ 1,390,000
Located in Beausoleil, at the gates of Monaco, discover new exceptional residence. You will …
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
100 м²
€ 1,960,000
Located in Beausoleil, at the gates of Monaco, discover new exceptional residence. You will …
Квартира 4 спальни
Больё-сюр-Мер, Франция
202 м²
€ 5,250,000
Ideally located in a new luxurious residence in a quiet and secure environment in the center…
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
200 м²
€ 3,900,000
Этот новый красивый каменный отель расположен в жилом районе Хамо. Из него открывается потря…
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
97 м²
€ 1,960,000
Envision your new life overlooking a legendary bay. Like a balcony crowning the infinit…
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
96 м²
€ 1,390,000
Envision your new life overlooking a legendary bay. Like a balcony crowning the infinit…
Вилла 5 спален
Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
€ 4,950,000
Это потрясающее, полностью меблированное шале с пятью спальнями расположено в отличном месте…
Квартира 2 спальни
Кап-д’Ай, Франция
€ 1,550,000
Cap d'Ail MALA: Located in the splendid XIXth century Residence "EDEN RESIDENCE" magni…
Вилла 7 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
470 м²
€ 9,700,000
СОВМЕСТНЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот отель с роскошной фурнитурой предлагает великолепный пан…
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
€ 3,950,000
В частном и жилом районе, красивая каменная вилла с видом на море. Собственность выходит на …
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
250 м²
€ 4,500,000
В самом сердце выдающегося Кап Мартина, новая вилла с высококачественными материалами и отде…
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
198 м²
€ 5,125,000
Идеальное расположение недалеко от Монако в самом сердце Кап-Мартена в тихом районе для этой…
Пентхаус 6 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
272 м²
€ 3,200,000
Этот уникальный пентхаус, построенный в 1970 году, можно найти в замечательном городе Рокбрю…
Вилла 4 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
210 м²
€ 1,595,000
Расположенная в самом сердце закрытого и охраняемого района, двухквартирная вилла площадью о…
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
137 м²
€ 1,935,000
Этот красивый пентхаус в Босолей, построенный в 2021 году, теперь продается. Окружение отеля…
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
137 м²
€ 1,925,000
Built in 2021, this triplex is a rare gem, now for sale in the high demand area of Beausolei…
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
292 м²
€ 6,300,000
Внутри закрытого домена. Эта превосходная доминирующая современная вилла имеет панорамный ви…
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
165 м²
€ 1,490,000
ОЧАРОВЕНИЕ ВИЛЛЫ РОКЕБРУН КАП МАРТИН: & # 13; Найдите эту очаровательную виллу в 5 мин…
Пентхаус 2 спальни
Босолей, Франция
148 м²
€ 2,290,000
Триплекс на продажу в Босолей, расположенный на 8-м этаже нового здания с лифтом, из которог…
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
131 м²
€ 1,980,000
Взгляните на этот очаровательный дуплекс, построенный в 2021 году, для продажи в востребован…
Квартира 4 спальни
Кап-д’Ай, Франция
108 м²
€ 1,920,000
Take a look at this beautiful flat for sale, built in 2000: a rare opportunity in the high d…
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
230 м²
€ 2,190,000
Эта уникальная вилла в Рокбрюн Кап Мартин, теперь продается. Вилла предлагает большую 230 кв…
Пентхаус 4 спальни
Босолей, Франция
265 м²
€ 2,990,000
Этот исключительный пентхаус, расположенный в прекрасном городе Босолей ( недалеко от Монако…
Пентхаус 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
220 м²
€ 3,600,000
Этот исключительный пентхаус в Кап Д Аил, МОНАКО, теперь продается. Очарование отеля усилива…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Параметры недвижимости в Ницца, Франция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты