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Купить недвижимость в Ницца, Франция

Босолей
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154 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
80 м²
€ 2,250,000
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
Вилла 5 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
382 м²
€ 5,900,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот современный отель, недавно построенный на участке площадью около 30…
Квартира 3 спальнив Кап-д’Ай, Франция
Квартира 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
87 м²
€ 1,800,000
Великолепная новая квартира около 87 кв.м., расположенная в бывшем дворце в жилом районе Ла …
Вилла 10 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 10 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
595 м²
€ 19,500,000
Saint - Jean - Cap - Ferrat расположен на полуострове рядом с Болье - Sur - Mer и Villefranc…
Квартира 2 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
69 м²
€ 1,900,000
Эта квартира на продажу, расположенная на 2-м этаже недавнего здания с лифтом, с которого от…
Вилла 5 спаленв Эз, Франция
Вилла 5 спален
Эз, Франция
220 м²
€ 2,980,000
Может ли ваш новый дом быть в Eze ( Eze )? Эта красивая вилла, которая сейчас продается, опр…
Квартира 3 спальнив Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
96 м²
€ 1,390,000
Located in Beausoleil, at the gates of Monaco, discover new exceptional residence. You will …
Квартира 3 спальнив Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
100 м²
€ 1,960,000
Located in Beausoleil, at the gates of Monaco, discover new exceptional residence. You will …
Квартира 4 спальнив Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 4 спальни
Больё-сюр-Мер, Франция
202 м²
€ 5,250,000
Ideally located in a new luxurious residence in a quiet and secure environment in the center…
Вилла 3 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
200 м²
€ 3,900,000
Этот новый красивый каменный отель расположен в жилом районе Хамо. Из него открывается потря…
Квартира 3 спальнив Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
97 м²
€ 1,960,000
Envision your new life overlooking a legendary bay. Like a balcony crowning the infinit…
Квартира 3 спальнив Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
96 м²
€ 1,390,000
Envision your new life overlooking a legendary bay. Like a balcony crowning the infinit…
Вилла 5 спаленв Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
Вилла 5 спален
Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
€ 4,950,000
Это потрясающее, полностью меблированное шале с пятью спальнями расположено в отличном месте…
Квартира 2 спальнив Кап-д’Ай, Франция
Квартира 2 спальни
Кап-д’Ай, Франция
€ 1,550,000
Cap d'Ail MALA: Located in the splendid XIXth century Residence "EDEN RESIDENCE" magni…
Вилла 7 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 7 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
470 м²
€ 9,700,000
СОВМЕСТНЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот отель с роскошной фурнитурой предлагает великолепный пан…
Вилла 3 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
€ 3,950,000
В частном и жилом районе, красивая каменная вилла с видом на море. Собственность выходит на …
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
250 м²
€ 4,500,000
В самом сердце выдающегося Кап Мартина, новая вилла с высококачественными материалами и отде…
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
198 м²
€ 5,125,000
Идеальное расположение недалеко от Монако в самом сердце Кап-Мартена в тихом районе для этой…
Пентхаус 6 спаленв Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Пентхаус 6 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
272 м²
€ 3,200,000
Этот уникальный пентхаус, построенный в 1970 году, можно найти в замечательном городе Рокбрю…
Вилла 4 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 4 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
210 м²
€ 1,595,000
Расположенная в самом сердце закрытого и охраняемого района, двухквартирная вилла площадью о…
Пентхаус 3 спальнив Босолей, Франция
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
137 м²
€ 1,935,000
Этот красивый пентхаус в Босолей, построенный в 2021 году, теперь продается. Окружение отеля…
Квартира 3 спальнив Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
137 м²
€ 1,925,000
Built in 2021, this triplex is a rare gem, now for sale in the high demand area of Beausolei…
Вилла 6 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
292 м²
€ 6,300,000
Внутри закрытого домена. Эта превосходная доминирующая современная вилла имеет панорамный ви…
Вилла 3 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
165 м²
€ 1,490,000
ОЧАРОВЕНИЕ ВИЛЛЫ РОКЕБРУН КАП МАРТИН: & # 13; Найдите эту очаровательную виллу в 5 мин…
Пентхаус 2 спальнив Босолей, Франция
Пентхаус 2 спальни
Босолей, Франция
148 м²
€ 2,290,000
Триплекс на продажу в Босолей, расположенный на 8-м этаже нового здания с лифтом, из которог…
Пентхаус 3 спальнив Босолей, Франция
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
131 м²
€ 1,980,000
Взгляните на этот очаровательный дуплекс, построенный в 2021 году, для продажи в востребован…
Квартира 4 спальнив Кап-д’Ай, Франция
Квартира 4 спальни
Кап-д’Ай, Франция
108 м²
€ 1,920,000
Take a look at this beautiful flat for sale, built in 2000: a rare opportunity in the high d…
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
230 м²
€ 2,190,000
Эта уникальная вилла в Рокбрюн Кап Мартин, теперь продается. Вилла предлагает большую 230 кв…
Пентхаус 4 спальнив Босолей, Франция
Пентхаус 4 спальни
Босолей, Франция
265 м²
€ 2,990,000
Этот исключительный пентхаус, расположенный в прекрасном городе Босолей ( недалеко от Монако…
Пентхаус 3 спальнив Кап-д’Ай, Франция
Пентхаус 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
220 м²
€ 3,600,000
Этот исключительный пентхаус в Кап Д Аил, МОНАКО, теперь продается. Очарование отеля усилива…

Параметры недвижимости в Ницца, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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