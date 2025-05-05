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Жильё в Хамине, Финляндия

квартиры
4
дома
3
7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Hietakyla, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Hietakyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
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$283,173
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Hietakyla, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Hietakyla, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$113,155
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Каренкулма, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Каренкулма, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$115,999
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Hietakyla, Финляндия
Дом 4 комнаты
Hietakyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$238,821
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Хусула, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Хусула, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$19,333
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Хиллонкюля, Финляндия
Дом 5 комнат
Хиллонкюля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$244,507
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Rautjarvi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Rautjarvi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,057
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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