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Купить недвижимость в Трогир, Хорватия

29 объектов найдено
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
Дом 19 комнатв Трогир, Хорватия
Дом 19 комнат
Трогир, Хорватия
19 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,280,000
Этот гостевой дом расположен в тихом месте в 20 км от Трогира и в 10 км от Рогозницы. Дом с…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 630,000
Продается полностью оборудованный и меблированный дом в очаровательной  приморской дере…
Вилла 7 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
Вилла 4 спальнив Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,250,000
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 4,500,000
Продается роскошная вилла 400 м2, расположенная в привлекательном месте недалеко от Трогира,…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,600,000
Продается прекрасная вилла, площадью 300 м2, расположенная на исключительной локации на остр…
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается отличный новый дом, расположенный в тихой бухте в небольшом прибрежном городке нед…
Вилла 4 спальнив Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА!  Мы являемся посредником в продаже фантастической ново…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,250,000
Мы продаем новую виллу в идеальном месте, расположенном в непосредственной близости от истор…
Квартира 5 комнатв Трогир, Хорватия
Квартира 5 комнат
Трогир, Хорватия
5 Количество комнат 110 м² 2/3 Этаж
€ 290,000
Отремонтированная квартира в старом городе Трогир, 110,19 м2 В городе, полном истории и охра…
Дом 15 комнатв Трогир, Хорватия
Дом 15 комнат
Трогир, Хорватия
15 Количество комнат 8 ванных комнат 532 м²
Цена по запросу
1-Й РЯД ОТ МОРЯ, отдельно стоящий многоквартирный дом ок. 532 м2 на 4 этажах на участке 1350…
Квартира 3 комнатыв Трогир, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 165,000
Трогир, квартира на высоком первом этаже жилого дома общей площадью 68 м2. Квартира 57,80 м…
Квартира 2 комнатыв Трогир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
2 Количество комнат 151 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Квартира с садом и подвалом на вилле, первый ряд, 151,14 м2, Трогир Центр Эта специальная кв…
Дом 3 комнатыв Трогир, Хорватия
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 66 м²
€ 140,000
Trogir, old stone house for renovation in a row, net area of ​​66 m2, on three floors. EXCL…
Дом 5 комнатв Трогир, Хорватия
Дом 5 комнат
Трогир, Хорватия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 156 м²
€ 307,000
Трогир, каменный дом в ряду ок. 156 м2 на 4 этажах. Очаровательный пятисотлетний каменный д…
Дом 3 комнатыв Трогир, Хорватия
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м²
€ 275,000
Трогир, центер, трехкомнатная квартира дуплекс 138,93 м2 на чердаке каменного дома. Он сост…
Дом 6 комнатв Трогир, Хорватия
Дом 6 комнат
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 500,000
Трогир, особняк недалеко от центра. Площадь дома: ок. 300м2 Два этажа ок. 150 кв.м. Площа…
Дом 4 комнатыв Трогир, Хорватия
Дом 4 комнаты
Трогир, Хорватия
4 Количество комнат 125 м²
€ 245,000
Трогир - центр, уютная трехкомнатная квартира площадью 84 м2 с гаражом, расположенная на пер…
Дом 2 комнатыв Трогир, Хорватия
Дом 2 комнаты
Трогир, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
Цена по запросу
Трогир, отдельно стоящий каменный дом ок. 96 м2 на 4 этажах. Этот 600-летний каменный дом, …
Дом 3 комнатыв Трогир, Хорватия
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат 149 м²
€ 560,000
Трогир. Старый каменный дом с деловым пространством и большим садом на продажу в центре Трог…
Дом 3 комнатыв Трогир, Хорватия
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 190,000
Apartment in a family house in Trogir - district Zulijan Apartment area cca.120m2 (includin…
Дом 7 комнатв Трогир, Хорватия
Дом 7 комнат
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м²
Цена по запросу
Трогир, жилое и коммерческое здание в старом городе Старый каменный дом в ряду ок. 245 м2 н…
Дом 3 комнатыв Трогир, Хорватия
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат 128 м²
Цена по запросу
Трогир, каменный дом в ряд 128 м2 на 4 этажах. Он состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, туа…
Квартира 2 комнатыв Трогир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 180,000
Трогир-центр города Уникальное расположение в историческом центре Трогира, в нескольких шаг…
Дом 4 комнатыв Трогир, Хорватия
Дом 4 комнаты
Трогир, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 174 м²
€ 383,000
Трогир, центр Далматинский каменный дом в старом городе Общая площадь дома: 174 м2 нетто …
Дом 15 комнатв Трогир, Хорватия
Дом 15 комнат
Трогир, Хорватия
15 Количество комнат 14 ванных комнат 1 300 м²
€ 1,300,000
Трогир, 500 м от центра Жилой дом ок. 1300 м2 на 5 этажах на участке 800 м2. Подвал, цокол…
Дом 4 комнатыв Трогир, Хорватия
Дом 4 комнаты
Трогир, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 260,000
Трогир - Кртине, отдельно стоящий дом ок. 160 м2 на 3 этажах, на участке 726 м2. Этот семей…
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