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Realting.com
Хорватия
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Трогир
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Дома в Трогир, Хорватия
виллы
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13 объектов найдено
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Дом 7 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Трогир, Хорватия
7
283 м²
3
Уникальная бизнес и жилая недвижимость в самом сердце Трогира В старом городе Трогир, которы…
€900,000
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
6
3
3
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Дом 19 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Трогир, Хорватия
19
3
Этот гостевой дом расположен в тихом месте в 20 км от Трогира и в 10 км от Рогозницы. Дом с…
€1,28 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
7
4
3
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
€1,30 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Трогир, Хорватия
5
3
3
Продается полностью оборудованный и меблированный дом в очаровательной приморской деревне, …
€630,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Трогир, Хорватия
10
4
3
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
€2,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
6
4
3
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
€1,25 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Трогир, Хорватия
9
5
4
Продается роскошная вилла 400 м2, расположенная в привлекательном месте недалеко от Трогира,…
€4,50 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
6
3
2
Продается прекрасная вилла, площадью 300 м2, расположенная на исключительной локации на остр…
€1,60 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
7
3
3
Продается отличный новый дом, расположенный в тихой бухте в небольшом прибрежном городке нед…
€1,000,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
6
5
2
Мы продаем новую виллу в идеальном месте, расположенном в непосредственной близости от истор…
€1,25 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Трогир, Хорватия
6
567 м²
3
Роскошная современная вилла в стадии строительства, Seget Donji Привлекательная вилла в стад…
€1,39 млн
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Дом 15 комнат с Spalni
Трогир, Хорватия
15
14
1 300 м²
Трогир, 500 м от центра Жилой дом ок. 1300 м2 на 5 этажах на участке 800 м2. Подвал, цокол…
Цена по запросу
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