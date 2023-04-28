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Квартиры в Opcina Sutivan, Хорватия

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 171,303
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 208,278
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 49 м²
€ 141,926
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 181,511
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
Квартира 3 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 232,522
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
Квартира 3 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 44 м²
€ 126,440
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 169,302
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 176,871
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. Э…
Квартира 5 комнат в Sutivan, Хорватия
Квартира 5 комнат
Sutivan, Хорватия
5 Количество комнат 181 м²
€ 500,000
BRAC, SUTIVAN, трехкомнатная квартира 182м2 (брутто с лоджией и прихожей 214м2)на 3/3 этаже …

Параметры недвижимости в Opcina Sutivan, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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