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Виллы в община Медулин, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 8 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
8 ванных комнат 440 м²
€ 1,500,000
2 красивые каменные виллы с видом на море в центре Медулина, недалеко от Пулы. Каждая вилла …
Вилла 5 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
5 ванных комнат 350 м²
€ 1,600,000
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Вилла 8 спален в Premantura, Хорватия
Вилла 8 спален
Premantura, Хорватия
4 ванных комнат 470 м²
€ 2,700,000
We proudly present one of the most beautiful locations in Istria. Beautiful modern villa …

Параметры недвижимости в община Медулин, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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