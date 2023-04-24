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Квартиры в Opcina Dugi Rat, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Dugi Rat, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dugi Rat, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 251 м²
€ 795,000
Дуги Рац, трехкомнатная квартира площадью 251 м2 на первом этаже жилого дома-новостройки. О…
Квартира 3 комнаты в Jesenice, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Jesenice, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 200,000
Омиш, Дуги Рат, двухкомнатная квартира, 68м2, 5/5 этаж. Квартира имеет юго-восточную ориента…

Параметры недвижимости в Opcina Dugi Rat, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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