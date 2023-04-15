Купить вилла в Grad Split, Хорватия

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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Grad Split
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20 объектов найдено
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Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 620,000
Продается новая вилла, окруженная красивой природой, расположенная всего в 10 км от Сп…
Вилла 7 спален
Grad Split, Хорватия
12 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 4,300,000
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
Вилла 3 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается роскошная трехэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. Вилла находится на хол…
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в тихом и спокойном месте в пригороде Сплита. Вилл…
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Продается недавно построенная современная вилла, расположенная всего в нескольких минутах ез…
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается прекрасная новая вилла, расположенная на склоне холма в пригороде Сплита - Подстра…
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается новая вилла современной архитектуры, расположенная недалеко от Сплита. Вилла…
Вилла 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается роскошная новая вилла, расположенная на холме в пригороде Сплита. Вилла состоит из…
Вилла 7 спален
Grad Split, Хорватия
10 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,390,000
Продается великолепная современная, вилла, расположенная в пригороде Сплита всего в 800 м от…
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается недавно построенная вилла с четырьмя этажами и бассейном, расположенная в приусаде…
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается недавно построенная вилла с бассейном, расположенная недалеко от города Сплит. Пос…
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
We mediate in sale of luxurious villa under construction, situated close to Split. It's …
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 ванных комнат
260 м²
€ 950,000
Расположение: Сплит Регион Построен: 2019 Аэропорт: 23 км Море: 5 км Центр города: 13 км Пол…
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
5 ванных комнат
582 м²
€ 1,290,000
Расположение: Сплит Центр города: 10 км Море: 7 км Аэропорт: 20 км Интерьер: 585м2 Размер уч…
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
6 ванных комнат
500 м²
€ 2,750,000
Расположение: Сплит регион Море: 40км Сплит центр: 44 км Построен: 2013 Внутренн…
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
7 ванных комнат
436 м²
€ 2,800,000
Расположение: Сплита Море: 5км Центр города: 15 км Внутреннее пространство: 436м2 Размер уча…
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 ванных комнат
310 м²
€ 900,000
Расположение: Сплит Море: 6 км Центр города: 8 км Внутреннее пространство: 310м2 …
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 ванных комнат
220 м²
€ 700,000
Вилла в Сплите, вид на море
Вилла 3 спальни
Grad Split, Хорватия
3 ванных комнат
200 м²
€ 700,000
Расположение: SplitBeach: 3kmСупермаркет: 2kmAirport: 30kmSplit центр: 15km Спальни: 3Ван…
Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия
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