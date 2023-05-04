Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дубровницко-Неретванская жупания
  4. Grad Korcula
  5. Квартиры

Квартиры в Grad Korcula, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Корчула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Корчула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
€ 96,000
Квартира 4 комнаты в Корчула, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Корчула, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
€ 153,000

Параметры недвижимости в Grad Korcula, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти