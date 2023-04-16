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Купить квартиру в Дубровник, Хорватия

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8 объектов найдено
Квартира 5 комнатв Дубровник, Хорватия
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м²
€ 830,000
Дубровник, Горица - первая линия от моря Красивая, уютная пятикомнатная квартира 178 м2 на …
Квартира 3 комнатыв Дубровник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Дубровник, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/3 Этаж
€ 592,400
Привлекательная квартира, 1-й ряд к морю, 70 м2, побережье Лапад, Дубровник Меньшее жилое зд…
Квартира 4 комнатыв Дубровник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Дубровник, Хорватия
4 Количество комнат 101 м² 3/3 Этаж
€ 878,824
Пентхаус, 1-й ряд к морю, 101 м2, побережье Лапад, Дубровник Меньшее жилое здание, которое в…
Квартира 3 комнатыв Sustjepan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sustjepan, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1 Этаж
€ 325,000
3-комнатная квартира с 3 террасами и видом, 93,97м2, Груж, Дубровник Просторные апартаменты …
Квартира 3 спальнив Дубровник, Хорватия
Квартира 3 спальни
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат 116 м²
€ 810,000
Расположение: Старый город Дубровника, часть здания дворца ( Обычный епископ ) очень уникаль…
Квартира 2 спальнив Дубровник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 128 м²
€ 900,000
Расположение: Дубровник Старый городДубровникский собор: 3 метра Квартира и 2 сувенирных маг…
Квартира 2 спальнив Дубровник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 110 м²
€ 625,000
Расположение: Дубровник, Плоче Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Сауна комната: 1 Внутреннее прос…
Квартира 1 комнатав Дубровник, Хорватия
Квартира 1 комната
Дубровник, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 350,000
Дубровник, Груж, продаем квартиру, пентхаус 70м2, расположенный в первом ряду от моря вдоль …
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