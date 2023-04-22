Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Загребская жупания
  4. City of Velika Gorica
  5. Дома

Дома в City of Velika Gorica, Хорватия

Велика-Горица
9
15 объектов найдено
Дом 6 комнат в Lukavec, Хорватия
Дом 6 комнат
Lukavec, Хорватия
6 Количество комнат 354 м²
€ 830,000
Новый Загреб, Современный отдельно стоящий семейный дом площадью 354,34 м2 на участке 9 123…
Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 262 м² Количество этажей 3
€ 280,000
I25358 Lomnička
Дом 10 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 10 комнат
Велика-Горица, Хорватия
10 Количество комнат 520 м² Количество этажей 2
€ 600,000
I24951 Тина Уевича
Дом 2 комнаты в Jagodno, Хорватия
Дом 2 комнаты
Jagodno, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 125,000
I24572 Ščitarjevo
Дом 6 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
6 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 285,000
I24569 Nikole Tesle
Дом 5 комнат в Jagodno, Хорватия
Дом 5 комнат
Jagodno, Хорватия
5 Количество комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 296,000
I24417 Ščitarjevo
Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 323,000
I24369 Rakarska
Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 400,000
I24354 Rakarska
Дом 3 комнаты в Jagodno, Хорватия
Дом 3 комнаты
Jagodno, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1
€ 74,000
I23849 Ribnička
Дом 9 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 9 комнат
Велика-Горица, Хорватия
9 Количество комнат 395 м² Количество этажей 2
€ 298,000
I23679 Улица Станка Лучича
Дом 3 комнаты в Gudci, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gudci, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 199,000
I23329 Kostanjevec
Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 255 м² Количество этажей 1
€ 285,000
I22321
Дом 4 комнаты в Lukavec, Хорватия
Дом 4 комнаты
Lukavec, Хорватия
4 Количество комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 160,000
I22322
Дом 7 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 7 комнат
Велика-Горица, Хорватия
7 Количество комнат 400 м²
€ 180,000
I21697 Улица Августа Шено
Дом 6 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
6 Количество комнат 450 м²
€ 450,000
I21226 Улица Мартина пл. Tercela

Параметры недвижимости в City of Velika Gorica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти