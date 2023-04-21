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Дома в Витоша, Болгария

7 объектов найдено
Дом в Витоша, Болгария
Дом
Витоша, Болгария
360 м²
€ 950,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается современный строительный дом, расположенный в тихом месте…
Дом 3 спальни в Витоша, Болгария
Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
3 ванных комнат 240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…
Дом в Витоша, Болгария
Дом
Витоша, Болгария
400 м² Количество этажей 3
€ 550,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Семейный дом с частной частью двора закрытого комплекса в коммуник…
Дом в Витоша, Болгария
Дом
Витоша, Болгария
260 м²
€ 650,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Отдельно стоящий дом на продажу в Драгалевци на коммуникативном уча…
Дом 6 комнат в Витоша, Болгария
Дом 6 комнат
Витоша, Болгария
6 Количество комнат 250 м²
€ 250,000
Агентство "Квадрат" рады предложить вам прекрасный солнечный дом в превосходном …
Дом 5 комнат в Витоша, Болгария
Дом 5 комнат
Витоша, Болгария
5 Количество комнат 249 м²
€ 449,000
БОЛЬШОЙ  ДОМ! ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС! Предлагаем вашему вниманию готовый дизайнерский и по…
Дом 4 комнаты в Витоша, Болгария
Дом 4 комнаты
Витоша, Болгария
4 Количество комнат 100 м²
€ 140,000

Параметры недвижимости в Витоша, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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