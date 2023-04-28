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Продажа домов в Святом Власе, Болгария

19 объектов найдено
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
245 м² 2 Этаж
€ 186,200
#30255174Two-storey house in the center of St. Vlas 245 m2, and a yard of 1,149 m2Price: 190…
Дом в Святой Влас, Болгария
Дом
Святой Влас, Болгария
90 м²
€ 68,000
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
301 м²
€ 1,012,032
ID 30965684 eco-house with 5 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 1 012 032 euro.Loca…
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
200 м²
€ 600,300
ID 30952674 Eco-house in complex Venid Eco Village Price: 600 300 euro. Location: Sveti Vlas…
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
251 м²
€ 753,900
ID 30956428 Eco-house with 5 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 735 900 Euro. Locat…
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
199 м²
€ 548,412
ID 30956682 Eco house with 4 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 548 412 euro. Locat…
Дом в Святой Влас, Болгария
Дом
Святой Влас, Болгария
352 м² Количество этажей 4
€ 265,000
Большой дом с видом на море на продажу в Свети Влас, 500 м. на пляж IBG Real Estates рада п…
Дом 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Семейный дом с 3 спальнями, собственным бассейном, видом на море и площадкой для барбекю, ви…
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
314 м² 4 Этаж
€ 285,000
#30158324 Offers a large four-storey house in the resort town of Sveti Vlas with a beautiful…
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
600 м² 4 Этаж
€ 577,150
#30145384 Offers a large four-storey house in the center of the resort town of Sveti Vlas wi…
Дом 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
196 м² 2 Этаж
€ 205,800
#29523398 We offer a beautiful two-storey new house in Sveti Vlas, with a beautiful view of …
Дом в Святой Влас, Болгария
Дом
Святой Влас, Болгария
€ 625,000
Дом в Святой Влас, Болгария
Дом
Святой Влас, Болгария
110 м² 12 Этаж
€ 135,000
Предлагем Вам рассмотреть таунхаус в Святом Власе. Состоит из; двух этажей и есть выход на к…
Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
31 м² 6 Этаж
€ 23,000
Grand Villa новый эксклюзивный жилой комплекс, расположен в живописном курортном городе Свят…
Дом 4 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 4 спальни
Святой Влас, Болгария
4 ванных комнат 142 м²
€ 110,000
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
250 м² 3 Этаж
€ 222,750
ID 25545253Residential house (duplex) in Sveti Vlas, with panoramic sea and mountain views.P…
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
225 м² 2 Этаж
€ 346,500
House in the complex "Diamant", Sveti VlasThe house is 3-storey with 4 bedrooms, in a gated …
Дом 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 108 м²
€ 120,000
Предлагается к продаже вилла, расположенная в комплексе Villa Romana в пос. Елените площад…
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
473 м² 4 Этаж
€ 394,515
Guest House 1st line, Sveti VlasGuest House 1st line, 4 floors, which is located in a pictur…
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