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Продажа недвижимости в Созополе, Болгария

Созопол
51
Chernomorets
19
99 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Ravadinovo, Болгария
Квартира 2 спальни
Ravadinovo, Болгария
54 м² 2 Этаж
€ 79,200
ID 31141910For sale it is offered:One-bedroom apartment with a spacious terrace in the resor…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
65 м² 3 Этаж
€ 86,130
# 31142222Apartment with 1 bedroom and sea view in a luxury complex with a swimming pool.Pri…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
67 м² 3 Этаж
€ 76,244
ID 30408480We offer for sale a 1-bedroom apartment in an elite gated complex on the first li…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
62 м² 3 Этаж
€ 71,932
ID 30424988We offer for sale a 1-bedroom apartment in an elite gated complex on the first li…
Дом 3 спальнив Zidarovo, Болгария
Дом 3 спальни
Zidarovo, Болгария
4 Количество комнат 61 м² Количество этажей 2
€ 24,000
IBG Real Estates is pleased to present you this rural house, located in a quiet village…
Квартирав Созопол, Болгария
Квартира
Созопол, Болгария
39 м² 1 Этаж
€ 35,000
ID 31058364 Studio in residential complex Antik 9Price: 35 000 euroLocation: SozopolRooms: 1…
Квартира 3 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 3 спальни
Созопол, Болгария
93 м² 3 Этаж
€ 93,170
ID 31058780 Apartment with 2 bedrooms in residential building Antik 9Price: 93 170 euroLocat…
Дом 3 спальнив Budzhaka, Болгария
Дом 3 спальни
Budzhaka, Болгария
130 м² 2 Этаж
€ 392,000
#309029582-storey house on the first line in the luxury complex SozopolisPrice: 400 000 euro…
Квартира 1 спальняв Zidarovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Zidarovo, Болгария
2 ванных комнат 102 м²
€ 139,000
Дом 4 спальнив Budzhaka, Болгария
Дом 4 спальни
Budzhaka, Болгария
5 Количество комнат 5 ванных комнат 471 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Роскошный дом с видом на море / бассейн и 4 спальни в Созополисском курортном комплексе, Соз…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
56 м² -1 Этаж
€ 78,400
#30879796Apartment with 1 bedroom, in a luxury complex with a swimming pool.Price: 80,000 eu…
Дом 4 спальнив Zidarovo, Болгария
Дом 4 спальни
Zidarovo, Болгария
4 ванных комнат 250 м²
€ 530,000
Квартира 1 спальняв Zidarovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Zidarovo, Болгария
1 ванных комнат 60 м²
€ 60,000
Квартирав Budzhaka, Болгария
Квартира
Budzhaka, Болгария
42 м² 3 Этаж
€ 55,440
# 30805686Offered for sale:Studio in a complex on the first line - Green Life Beach Resort.C…
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
62 м² 1 Этаж
€ 73,900
ID 30716946We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартира 3 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 3 спальни
Созопол, Болгария
94 м² 4 Этаж
€ 136,350
ID 30717692We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
65 м² 4 Этаж
€ 94,250
ID 30717090We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
56 м² 4 Этаж
€ 81,500
ID 30717388We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартирав Zidarovo, Болгария
Квартира
Zidarovo, Болгария
€ 139,000
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
61 м² 1 Этаж
€ 57,650
ID 30713256We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
62 м² -1 Этаж
€ 58,950
ID 30714366We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Дом 5 спаленв Chernomorets, Болгария
Дом 5 спален
Chernomorets, Болгария
375 м² 3 Этаж
€ 950,000
ID30511160We offer a house with a yard in V.S. Skalite, Chernomorets.Price: 950 000 euroLoca…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
56 м² 1 Этаж
€ 80,706
# 30436986For sale it is offered:Cozy one-bedroom apartment with furniture in a complex on t…
Дом 5 спаленв Ravadinovo, Болгария
Дом 5 спален
Ravadinovo, Болгария
5 ванных комнат 368 м²
€ 240,000
Квартира 1 спальняв Zidarovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Zidarovo, Болгария
2 ванных комнат 106 м²
€ 108,000
Студияв Zidarovo, Болгария
Студия
Zidarovo, Болгария
€ 49,650
Квартира 3 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 3 спальни
Budzhaka, Болгария
67 м² 1 Этаж
€ 73,400
#28402094, Sveti Nikola, Sozopol, 2-bedroom apartment with frontal sea view.Price: 73,400 eu…
Дом 4 спальнив Budzhaka, Болгария
Дом 4 спальни
Budzhaka, Болгария
153 м² 1 Этаж
€ 348,488
ID 30280776We offer you the opportunity to buy a townhouse with an area of 153 sq.m. in the …
Квартирав Zidarovo, Болгария
Квартира
Zidarovo, Болгария
€ 85,000
Квартирав Zidarovo, Болгария
Квартира
Zidarovo, Болгария
€ 75,000

Параметры недвижимости в Созополь, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Почему стоит приобрести недвижимость в Созополе

Среди других болгарских курортов Созополь выделяется размеренным образом жизни. Здесь бывает не так многолюдно, как на соседних Бургасе и Варне. Именно поэтому местная недвижимость часто интересует иностранных покупателей, особенно писателей и художников.

Кроме того, купить жилье на болгарском курорте удобно из-за развитой инфраструктуры. В городе есть магазины, салоны красоты и рестораны. Особенно стоит выделить две пляжные зоны, оборудованные лежанками, зонтиками и другим практичным инвентарем.

Какие цены установлены на недвижимость в Созополе

Стоимость жилья на вторичном рынке на платформе REALTING редко превышает отметку в 1000 евро за кв. метр. На первичном — продажа квартир и частных домов может идти по цене 1500 евро за «квадрат». На окончательную стоимость, помимо новизны жилья, влияет также его расположение и техническое оснащение.

Многие иностранцы приобретают недвижимость в Созополе, Болгария не только для личного пользования, но и для сдачи в аренду. В летний сезон они выручают до 2000 евро в месяц. Особенным спросом у арендаторов пользуются объекты у моря.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Созополя

Покупка местного жилья на платформе REALTING открывает сразу несколько возможностей. Во-первых, можно выгодно сдавать его в аренду. Во-вторых, всегда есть шанс перепродать квартиру или дом с наценкой, учитывая, что они растут в стоимости ежегодно на 5-10%. В третьих, вкладывая капитал в недвижимость Созополя, иностранцы получают мультивизу, по которой разрешается находится в Болгарии до 6 месяцев в году.

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