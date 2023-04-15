Почему стоит приобрести недвижимость в Созополе

Среди других болгарских курортов Созополь выделяется размеренным образом жизни. Здесь бывает не так многолюдно, как на соседних Бургасе и Варне. Именно поэтому местная недвижимость часто интересует иностранных покупателей, особенно писателей и художников.

Кроме того, купить жилье на болгарском курорте удобно из-за развитой инфраструктуры. В городе есть магазины, салоны красоты и рестораны. Особенно стоит выделить две пляжные зоны, оборудованные лежанками, зонтиками и другим практичным инвентарем.

Какие цены установлены на недвижимость в Созополе

Стоимость жилья на вторичном рынке на платформе REALTING редко превышает отметку в 1000 евро за кв. метр. На первичном — продажа квартир и частных домов может идти по цене 1500 евро за «квадрат». На окончательную стоимость, помимо новизны жилья, влияет также его расположение и техническое оснащение.

Многие иностранцы приобретают недвижимость в Созополе, Болгария не только для личного пользования, но и для сдачи в аренду. В летний сезон они выручают до 2000 евро в месяц. Особенным спросом у арендаторов пользуются объекты у моря.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Созополя

Покупка местного жилья на платформе REALTING открывает сразу несколько возможностей. Во-первых, можно выгодно сдавать его в аренду. Во-вторых, всегда есть шанс перепродать квартиру или дом с наценкой, учитывая, что они растут в стоимости ежегодно на 5-10%. В третьих, вкладывая капитал в недвижимость Созополя, иностранцы получают мультивизу, по которой разрешается находится в Болгарии до 6 месяцев в году.