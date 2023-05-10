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Продажа домов в Поморие

Каблешково
5
22 объекта найдено
Дом 2 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 81,667
Дом 2 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 81,667
Дом 4 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 4 спальни
Goritsa, Болгария
Количество спален 4
Площадь 125 м²
Этаж 2
€ 94,400
Дом 3 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 3 спальни
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
€ 199,990
Дом 4 спальни в Poroy, Болгария
Дом 4 спальни
Poroy, Болгария
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Этаж 2
€ 130,000
Дом 5 спален в Medovo, Болгария
Дом 5 спален
Medovo, Болгария
Количество спален 5
Площадь 184 м²
Этаж 2
€ 155,000
Дом 2 ванных в Bata, Болгария
Дом 2 ванных
Bata, Болгария
Кол-во ванных комнат 2
€ 240,000
Дом 4 спальни в Ахелой, Болгария
Дом 4 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 4
Площадь 123 м²
Этаж 1
€ 250,000
Дом 5 спален в Laka, Болгария
Дом 5 спален
Laka, Болгария
Количество спален 5
Площадь 146 м²
Этаж 2
€ 94,500
Дом 5 спален в Aleksandrovo, Болгария
Дом 5 спален
Aleksandrovo, Болгария
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Этаж 2
€ 275,000
Дом 4 спальни в Poroy, Болгария
Дом 4 спальни
Poroy, Болгария
Количество спален 4
Площадь 72 м²
Этаж 1
€ 61,000
Дом 5 спален в Aleksandrovo, Болгария
Дом 5 спален
Aleksandrovo, Болгария
Количество спален 5
Площадь 140 м²
Этаж 1
€ 140,000
Дом 3 спальни в Medovo, Болгария
Дом 3 спальни
Medovo, Болгария
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Этаж 2
€ 105,000
Дом в Goritsa, Болгария
Дом
Goritsa, Болгария
Площадь 168 м²
Этаж 3
€ 77,000
Дом в Поморие, Болгария
Дом
Поморие, Болгария
Площадь 210 м²
Этаж 2
€ 12,500
Дом в Bata, Болгария
Дом
Bata, Болгария
Площадь 275 м²
Этаж 2
€ 349,000
Дом в Bata, Болгария
Дом
Bata, Болгария
Площадь 235 м²
Этаж 12
€ 279,000
Дом в Bata, Болгария
Дом
Bata, Болгария
Площадь 275 м²
Этаж 12
€ 329,000
Дом в Bata, Болгария
Дом
Bata, Болгария
Площадь 139 м²
Этаж 12
€ 148,900
Вилла в Bata, Болгария
Вилла
Bata, Болгария
Площадь 88 м²
Этаж 12
€ 75,300
Дом в Goritsa, Болгария
Дом
Goritsa, Болгария
Площадь 140 м²
Этаж 2
€ 65,000
Дом 5 спален в Ахелой, Болгария
Дом 5 спален
Ахелой, Болгария
Количество спален 5
Площадь 276 м²
Этаж 4
€ 177,800

Параметры недвижимости в Поморие, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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