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22 объекта найдено
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Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
4
1
1
€ 81,667
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
4
1
1
€ 81,667
Дом 4 спальни
Goritsa, Болгария
4
125 м²
2
€ 94,400
Дом 3 спальни
Goritsa, Болгария
4
2
142 м²
2
€ 199,990
Дом 4 спальни
Poroy, Болгария
4
146 м²
2
€ 130,000
Дом 5 спален
Medovo, Болгария
5
184 м²
2
€ 155,000
Дом 2 ванных
Bata, Болгария
2
€ 240,000
Дом 4 спальни
Ахелой, Болгария
4
123 м²
1
€ 250,000
Дом 5 спален
Laka, Болгария
5
146 м²
2
€ 94,500
Дом 5 спален
Aleksandrovo, Болгария
5
260 м²
2
€ 275,000
Дом 4 спальни
Poroy, Болгария
4
72 м²
1
€ 61,000
Дом 5 спален
Aleksandrovo, Болгария
5
140 м²
1
€ 140,000
Дом 3 спальни
Medovo, Болгария
3
120 м²
2
€ 105,000
Дом
Goritsa, Болгария
168 м²
3
€ 77,000
Дом
Поморие, Болгария
210 м²
2
€ 12,500
Дом
Bata, Болгария
275 м²
2
€ 349,000
Дом
Bata, Болгария
235 м²
12
€ 279,000
Дом
Bata, Болгария
275 м²
12
€ 329,000
Дом
Bata, Болгария
139 м²
12
€ 148,900
Вилла
Bata, Болгария
88 м²
12
€ 75,300
Дом
Goritsa, Болгария
140 м²
2
€ 65,000
Дом 5 спален
Ахелой, Болгария
5
276 м²
4
€ 177,800
Параметры недвижимости в Поморие, Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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