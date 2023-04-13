Купить квартира-студия в Nesebar, Болгария

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Болгария
Бургасская область
Nesebar
Студии
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44
Святой Влас
13
Студия
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61 объект найдено
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Студия 1 комната
Ravda, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
2/6 Этаж
€ 53,500
IBG Real Estates offers for sale this furnished studio apartment, located on the 2nd fl…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
2/5 Этаж
€ 36,500
IBG Real Estates offers for sale this bright and spacious studio, located on the 2nd fl…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
1/5 Этаж
€ 38,000
IBG Real Estates предлагает на продажу эту меблированную студию с балконом, расположенную на…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
2/6 Этаж
€ 37,500
IBG Real Estates предлагает на продажу студию, расположенную на 2 этаже / с лифтом / в компл…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
2/4 Этаж
€ 22,500
IBG Real Estates offers for sale a studio with balcony, located on the 2nd floor in complex …
Студия 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
1 ванных комнат
31 м²
€ 37,000
Студия 1 спальня
Святой Влас, Болгария
53 м²
€ 39,900
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
2/6 Этаж
€ 35,000
IBG Real Estates рада предложить эту меблированную и оборудованную студию, расположенную на …
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
2/6 Этаж
€ 41,600
IBG Real Estates предлагает на продажу эту стильную студию, расположенную на втором этаже в …
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 35,000
Продается студия, расположенная на 4 этаже в комплексе Sea Breeze в Свети Влас. Комплекс рас…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
2/6 Этаж
€ 46,500
IBG Real Estates рада предложить эту просторную студию, расположенную на 2-м этаже в Афродит…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 38,000
IBG Real Estates рада предложить студию, расположенную на 4-м этаже в комплексе Orchid Fort …
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
4/6 Этаж
€ 37,000
Мы рады предложить эту меблированную студию, расположенную на 4-м этаже / здание с лифтом / …
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
2/6 Этаж
€ 35,000
IBG Real Estates предлагает на продажу студию с балконом, расположенную на 2 этаже здания с …
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
1/6 Этаж
€ 41,000
Отремонтированная студия с видом на бассейн на Сансет Бич 4, Санни Бич IBG Real Estates пре…
Студия
Солнечный берег, Болгария
53 м²
3/5 Этаж
€ 40,000
Большая студия на продажу в Солнечном пляже, Болгария IBG Real Estates предлагает на продаж…
Студия 1 спальня
Ravda, Болгария
33 м²
€ 39,310
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
€ 14,700
Студия с видом на бассейн в Солнечный день 6, Солнечный берег IBG Real Estates предлагает н…
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
3/4 Этаж
€ 37,500
Уютная студия в Несебаре в 150 м. от пляжа. Без платы за обслуживание IBG Real Estates прив…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
9/9 Этаж
€ 48,500
Студия на берегу моря в Majestic Beach Resort ****, Санни Бич Мы рады предложить эту мебл…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3/5 Этаж
€ 66,000
Студия с видом на море в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам эту…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
8/8 Этаж
€ 65,500
Студия с видом на море и бассейн в пятизвездочном отеле Royal Beach Barcelo, Санни Бич Прод…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
4/6 Этаж
€ 57,000
Отличная студия с видом на бассейн в Cascadas Family Resort, Санни Бич IBG Real Estates пре…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
1/6 Этаж
€ 35,000
Полностью меблированная студия с видом на бассейн в комплексе Aphrodite 2, Солнечный берег …
Студия 1 комната
Elenite Resort, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
1/8 Этаж
€ 48,000
Студия с видом на море / бассейн с мини-кухней в комплексе Andalucia, Elenite IBG Real Esta…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
3/7 Этаж
€ 41,990
Меблированная новая студия на вилле Сардиния, Свети Влас Мы рады предложить эту меблирова…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
5/5 Этаж
€ 47,000
Меблированная студия с видом на бассейн в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада п…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
3/4 Этаж
€ 39,900
Большая студия с 2 балконами с видом на бассейн, Nessebar Fort Club, Санни Бич IBG Real Est…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
3/5 Этаж
€ 49,500
Вид на море / Пул Студия в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам э…
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
3/4 Этаж
€ 19,900
Продается студия с балконом в Санни Дей 6, Санни Бич IBG Real Estates предлагает на продажу…
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