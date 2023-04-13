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  5. Студии

Купить квартира-студия в Nesebar, Болгария

Несебр
44
Святой Влас
13
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61 объект найдено
Студия 1 комнатав Ravda, Болгария
Студия 1 комната
Ravda, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/6 Этаж
€ 53,500
IBG Real Estates offers for sale this furnished studio apartment, located on the 2nd fl…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2/5 Этаж
€ 36,500
IBG Real Estates offers for sale this bright and spacious studio, located on the 2nd fl…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 1/5 Этаж
€ 38,000
IBG Real Estates предлагает на продажу эту меблированную студию с балконом, расположенную на…
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 2/6 Этаж
€ 37,500
IBG Real Estates предлагает на продажу студию, расположенную на 2 этаже / с лифтом / в компл…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 2/4 Этаж
€ 22,500
IBG Real Estates offers for sale a studio with balcony, located on the 2nd floor in complex …
Студия 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Студия 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
1 ванных комнат 31 м²
€ 37,000
Студия 1 спальняв Святой Влас, Болгария
Студия 1 спальня
Святой Влас, Болгария
53 м²
€ 39,900
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/6 Этаж
€ 35,000
IBG Real Estates рада предложить эту меблированную и оборудованную студию, расположенную на …
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/6 Этаж
€ 41,600
IBG Real Estates предлагает на продажу эту стильную студию, расположенную на втором этаже в …
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 35,000
Продается студия, расположенная на 4 этаже в комплексе Sea Breeze в Свети Влас. Комплекс рас…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/6 Этаж
€ 46,500
IBG Real Estates рада предложить эту просторную студию, расположенную на 2-м этаже в Афродит…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 38,000
IBG Real Estates рада предложить студию, расположенную на 4-м этаже в комплексе Orchid Fort …
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 4/6 Этаж
€ 37,000
Мы рады предложить эту меблированную студию, расположенную на 4-м этаже / здание с лифтом / …
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 2/6 Этаж
€ 35,000
IBG Real Estates предлагает на продажу студию с балконом, расположенную на 2 этаже здания с …
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1/6 Этаж
€ 41,000
Отремонтированная студия с видом на бассейн на Сансет Бич 4, Санни Бич IBG Real Estates пре…
Студияв Солнечный берег, Болгария
Студия
Солнечный берег, Болгария
53 м² 3/5 Этаж
€ 40,000
Большая студия на продажу в Солнечном пляже, Болгария IBG Real Estates предлагает на продаж…
Студия 1 спальняв Ravda, Болгария
Студия 1 спальня
Ravda, Болгария
33 м²
€ 39,310
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 14,700
Студия с видом на бассейн в Солнечный день 6, Солнечный берег IBG Real Estates предлагает н…
Студия 1 комнатав Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3/4 Этаж
€ 37,500
Уютная студия в Несебаре в 150 м. от пляжа. Без платы за обслуживание IBG Real Estates прив…
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 9/9 Этаж
€ 48,500
Студия на берегу моря в Majestic Beach Resort ****, Санни Бич Мы рады предложить эту мебл…
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 66,000
Студия с видом на море в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам эту…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 8/8 Этаж
€ 65,500
Студия с видом на море и бассейн в пятизвездочном отеле Royal Beach Barcelo, Санни Бич Прод…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 4/6 Этаж
€ 57,000
Отличная студия с видом на бассейн в Cascadas Family Resort, Санни Бич IBG Real Estates пре…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/6 Этаж
€ 35,000
Полностью меблированная студия с видом на бассейн в комплексе Aphrodite 2, Солнечный берег …
Студия 1 комнатав Elenite Resort, Болгария
Студия 1 комната
Elenite Resort, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 1/8 Этаж
€ 48,000
Студия с видом на море / бассейн с мини-кухней в комплексе Andalucia, Elenite IBG Real Esta…
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 3/7 Этаж
€ 41,990
Меблированная новая студия на вилле Сардиния, Свети Влас Мы рады предложить эту меблирова…
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 5/5 Этаж
€ 47,000
Меблированная студия с видом на бассейн в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада п…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/4 Этаж
€ 39,900
Большая студия с 2 балконами с видом на бассейн, Nessebar Fort Club, Санни Бич IBG Real Est…
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 3/5 Этаж
€ 49,500
Вид на море / Пул Студия в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам э…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 3/4 Этаж
€ 19,900
Продается студия с балконом в Санни Дей 6, Санни Бич IBG Real Estates предлагает на продажу…

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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