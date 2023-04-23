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Дома в Kameno, Болгария

8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Livada, Болгария
Дом 4 спальни
Livada, Болгария
162 м²
€ 152,880
#31029786 House with swimming pool and sauna Livada, BulgariaPrice: 156,000 eurosLocality - …
Дом 5 спален в Zhelyazovo, Болгария
Дом 5 спален
Zhelyazovo, Болгария
120 м² 2 Этаж
€ 64,680
#30989082We offer to your attention a house with a large yard.Price: 66 000 euroLocation: s.…
Дом в Troyanovo, Болгария
Дом
Troyanovo, Болгария
48 м²
€ 13,900
Дом 2 спальни в Rusokastro, Болгария
Дом 2 спальни
Rusokastro, Болгария
3 ванных комнат 203 м²
€ 203,500
Дом в Rusokastro, Болгария
Дом
Rusokastro, Болгария
€ 135,000
Дом в Rusokastro, Болгария
Дом
Rusokastro, Болгария
€ 48,000
Дом 3 спальни в Rusokastro, Болгария
Дом 3 спальни
Rusokastro, Болгария
3 ванных комнат 143 м²
€ 114,800
Дом 3 спальни в Rusokastro, Болгария
Дом 3 спальни
Rusokastro, Болгария
3 ванных комнат 133 м²
€ 106,600

Параметры недвижимости в Kameno, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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