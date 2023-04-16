Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Благоевградская область
  4. Дома

Купить дом в Благоевградская область, Болгария

Blagoevgrad
5
Bansko
2
Razlog
2
Dobrinishte
1
6 объектов найдено
Дом 2 спальнив Dobrinishte, Болгария
Дом 2 спальни
Dobrinishte, Болгария
2 ванных комнат 98 м²
€ 120,000
Дом 3 спальнив Razlog, Болгария
Дом 3 спальни
Razlog, Болгария
4 Количество комнат 3 ванных комнат 182 м²
€ 248,000
Продажа односемейных домов класса люкс в альпийском стиле, расположившихся в районе с уник…
Дом 3 комнатыв Bansko, Болгария
Дом 3 комнаты
Bansko, Болгария
3 Количество комнат 140 м²
€ 65,000
Двухэтажный дом для продажи в комплексе замка Банско.   Дом со вкусом оформлены, тепл…
Домв Bansko, Болгария
Дом
Bansko, Болгария
180 м²
€ 216,000
Агентство недвижимости «Квадрат» начинает продажу роскошных домов в Банско. &n…
Дом 5 комнатв Razlog, Болгария
Дом 5 комнат
Razlog, Болгария
5 Количество комнат 220 м²
€ 550,000
Мы предлагаем для продажи односемейные роскошные дома, расположенные в комплексе Belt Path…
Дом 2 спальнив Iarlovo, Болгария
Дом 2 спальни
Iarlovo, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 42,000
Real estate’s agency KVADRAT presents renovated, small house in pure and peacef…

Параметры недвижимости в Благоевградская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти