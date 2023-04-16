Купить дом в Благоевградская область, Болгария

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Дом 2 спальни
Dobrinishte, Болгария
2 ванных комнат
98 м²
€ 120,000
Дом 3 спальни
Razlog, Болгария
4 Количество комнат
3 ванных комнат
182 м²
€ 248,000
Продажа односемейных домов класса люкс в альпийском стиле, расположившихся в районе с уник…
Дом 3 комнаты
Bansko, Болгария
3 Количество комнат
140 м²
€ 65,000
Двухэтажный дом для продажи в комплексе замка Банско. Дом со вкусом оформлены, тепл…
Дом
Bansko, Болгария
180 м²
€ 216,000
Агентство недвижимости «Квадрат» начинает продажу роскошных домов в Банско. &n…
Дом 5 комнат
Razlog, Болгария
5 Количество комнат
220 м²
€ 550,000
Мы предлагаем для продажи односемейные роскошные дома, расположенные в комплексе Belt Path…
Дом 2 спальни
Iarlovo, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 42,000
Real estate’s agency KVADRAT presents renovated, small house in pure and peacef…
Параметры недвижимости в Благоевградская область, Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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