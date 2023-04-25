Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Добричская область
  4. Balchik

Жильё в Balchik, Болгария

7 объектов найдено
Дом 8 спален в Balchik, Болгария
Дом 8 спален
Balchik, Болгария
9 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 280,000
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в морском городе Бал…
Дом 4 спальни в Balchik, Болгария
Дом 4 спальни
Balchik, Болгария
10 Количество комнат 6 ванных комнат 530 м² Количество этажей 2
€ 159,900
IBG Real Estates рада предложить вашему вниманию этот двухэтажный дом-близнец, расположенный…
Дом 2 спальни в Balchik, Болгария
Дом 2 спальни
Balchik, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² Количество этажей 1
€ 139,900
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в очень красивой дер…
Дом 4 спальни в Balchik, Болгария
Дом 4 спальни
Balchik, Болгария
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 175,000
Вид на море! 4-х местный красивый дом с садом Продается дом с 160 кв. жилой площади на учас…
Дом 3 спальни в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни
Balchik, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 205,000
3 кровати, 2 баня с видом на море 5 км к морю IBG Real Estates рада предложить прекрасный о…
Дом 3 спальни в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни
Balchik, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 148,000
Хороший дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, всего в 5 км от моря IBG Real Estates рада …
Квартира в Tsarichino, Болгария
Квартира
Tsarichino, Болгария
117 м²
€ 55,000
Просторный дом в живописном поселке в 3 км от Балчик, в 5 км от плажа, в 18 км от Каварна,…

Параметры недвижимости в Balchik, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти