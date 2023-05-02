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Квартиры в Узда, Беларусь

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16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 14,496
3-х комнатная квартира в частном доме с участком, в центре города Узда! Адрес: г. Узда, ул. …
Квартира 2 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 6,929
Продается квартира в центре города Узда. Минская обл., Узденский р-н, пл. Свободы, 4. 5…
Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/5 Этаж
€ 30,997
Продается квартира в центре города Узда, на улице Степанова, 4. Минская обл., 56 км от …
Квартира 2 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 25,527
Продается двухкомнатная квартира в г. Узда, ул. Первомайская, 44. Минская обл., 55 км от МКА…
Квартира 2 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 2/5 Этаж
€ 29,083
Продается уютная квартира в хорошем районе, центре города. Узда, ул. Советская, 25/2. Распол…
Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 5/5 Этаж
€ 40,570
Продается уютная квартира в центре города Узда. Минская обл., ул. Советская, 9. Расположена …
Квартира 4 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Узда, Беларусь
4 Количество комнат 79 м² 2/5 Этаж
€ 45,128
Продается уютная квартира в центре г. Узда. Минская обл., ул. Советская, 23. Расположена ква…
Квартира 2 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/2 Этаж
€ 25,527
Отличное предложение для тех, кто в поиске 2-х комнатной квартиры в городе Узда, М…
Квартира 1 комната в Узда, Беларусь
Квартира 1 комната
Узда, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 21,424
Продается квартира в центре города Узда. Минская обл., ул. Степанова, 6. Расположена кв…
Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 18,142
Продается 3-комнатная квартира хорошая квартира со всеми удобствами в г.Узда, по ул.Партизан…
Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
87 м²
€ 45,493
Квартира в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат 87 м² 2/2 Этаж
€ 45,493
Квартира в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат 76 м² 5/6 Этаж
€ 49,231
Просторная квартира с отличной планировкой. Площадь квартиры по СНБ 78,8 м 2. Все комнаты (1…
Квартира 1 комната в Узда, Беларусь
Квартира 1 комната
Узда, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 1/4 Этаж
€ 22,336
Продается квартира под чистовую отделку. Минская обл., г. Узда, ул. Советская, 1.   Рас…
Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
56 м²
€ 13,675
Продается квартира в сблокированном доме в пригороде Минска! Минская обл., Узденский р-…
Квартира 2 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 13,675
Продается квартира в сблокированном доме в пригороде Минска! Минская обл., Узденский р-н, г.…
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