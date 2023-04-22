Квартира 3 комнаты Светлогорск, Беларусь 3 Количество комнат 69 м² 9/9 Этаж

€ 18,024

Предлагаем к продаже трёхкомнатную квартиру, расположенную в м-не Молодёжный, 3 в городе Све…