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Купить недвижимость в Червень, Беларусь

12 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 5,462
Квартира в центре города с собственным огородом! Адрес: Червень, ул. Карла Либкнехта ⭕️ О Ва…
Квартира 4 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Червень, Беларусь
4 Количество комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 27,220
4-комнатная квартира в доме полностью готовом к проживанию  Адрес: Червень, ул. Колхозн…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
62 м²
€ 15,021
Продаётся дом в Червене по улице Колхозная! Адрес:  Червень, ул. Колхозная - Одноуровне…
Квартира 2 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 25,399
Продается двухкомнатная квартира в пригороде Минска, готовая к проживанию. Адрес: Червень, у…
Квартира 1 комнатав Червень, Беларусь
Квартира 1 комната
Червень, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 4/4 Этаж
€ 18,116
Просторная однокомнатная квартира рядом с центром. Отличное расположение дома, в шаговой дос…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
53 м²
€ 25,035
Дом подходит для круглогодичного проживания, площадью 52,5кв.м., три жилые комнаты, кухня, в…
Квартира 3 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 40,876
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
459 м²
€ 68,278
Продаётся законсервированное незавершенное капитальное строение. Идеально подойдет для комме…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
68 м²
€ 17,297
Для людей, любящих тишину - предлагаем к покупке деревенский дом. Дом подходит для круглогод…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
63 м²
€ 11,744
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
38 м²
€ 7,920
Продается деревянный дом с участком в частной собственности в центре г. Червень. В доме никт…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
88 м²
€ 22,759
Продается дом в г.Червень с участком в 6 соток. в доме 4 комнаты, кухня. везде установлены с…
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