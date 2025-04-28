Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Вена
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Вене, Австрия

пентхаусы
9
однокомнатные
4
двухкомнатные
5
трехкомнатные
8
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Фантастическая квартира с большой террасой в Хитцинге. Жилая площадь: около 170 м2² Количе…
$1,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
360° панорамный пентхаус в посольском районе с подземной парковкой и фитнес-студией. Площадь…
$2,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью в 9-м районе. Жилая площадь: около 110 м2² Коли…
$1,78 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Этаж 4/4
Новый эксклюзивный пентхаус с террасой на крыше с панорамным видом и бассейном, 19-й район. …
$2,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Вене, Австрия

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти