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Пентхаусы в Вене, Австрия

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6 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус в самом центре Вены! Рядом с двороцом Кобург!Роскошный пентхаус с бассейном, фитнес…
$9,10 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
360° панорамный пентхаус в посольском районе с подземной парковкой и фитнес-студией. Площадь…
$2,69 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Удивительный пентхаус в самом сердце Вены с видом на ратушу. Большая терраса 96M2 предлагает…
$6,71 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Этаж 4/4
Новый эксклюзивный пентхаус с террасой на крыше с панорамным видом и бассейном, 19-й район. …
$2,58 млн
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Пентхаус 5 комнат в Вена, Австрия
Пентхаус 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Стильный двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше в 1-м районе. Жилая площадь: ок…
$4,28 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Супер-адрес в Вене в престижном 19-м районе!Новая современная резиденция с бассейном предлаг…
$2,63 млн
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Параметры недвижимости в Вене, Австрия

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