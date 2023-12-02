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Виллы в Синтра, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Площадь 169 м²
ИНВЕСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ Вилла Локация - Капариде, Кашкайш. 5-7 минут езды д…
€685,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Rio de Mouro, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Rio de Mouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе …
€690,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Синтра, Португалия

с видом на море
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с видом на горы
с видом на озеро
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