  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Seixal
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Seixal, Португалия

2 объекта найдено
Вилла в Fernao Ferro, Португалия
Вилла
Fernao Ferro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
$463,218
Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$559,336
Параметры недвижимости в Seixal, Португалия

