Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Sao Goncalo de Lagos
  5. Квартиры

Купить квартиру в Sao Goncalo de Lagos, Португалия

однокомнатные
9
двухкомнатные
18
трехкомнатные
6
Квартира В архив
Очистить
34 объекта найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Лагос, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 95 кв. м, балконом 29 кв. м и 1 парковочным местом, располож…
€490,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на небольшом расстоянии от историче…
€550,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на небольшом расстоянии от историче…
€600,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€1,60 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€690,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€600,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€600,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный недалеко от одного из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лаг…
€750,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€650,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€435,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€650,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€600,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Роскошная 3-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
€850,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная 2-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
€610,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Роскошная 2-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
€760,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Роскошная двухуровневая квартира T2 в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от о…
€1,02 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Новый проект Lagos Beach & Sports Resort с возможностью для инвестиции в Португалии и правом…
€280,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€390,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€585,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€720,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€595,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€565,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€390,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€565,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€565,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
€705,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€440,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€565,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€565,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
€705,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Sao Goncalo de Lagos, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти