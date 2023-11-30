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Виллы в Sao Clemente, Португалия

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Дом T4 и земля 2,501m2 в Луле – Сан-Клементе.Современный по стилю, в месте большого спокойст…
€985,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
€695,000
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Вилла 5 спален с Spalni в Loule, Португалия
Вилла 5 спален с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
€3,50 млн
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Вилла 6 спален с Spalni, с патио в Loule, Португалия
Вилла 6 спален с Spalni, с патио
Loule, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
€375,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
€875,000
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Параметры недвижимости в Sao Clemente, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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