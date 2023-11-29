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Купить квартиру в Santa Maria Maior, Португалия

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31 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Квартира с 1 спальней площадью 65 кв. м  в новостройке в районе Шиаду, в самом сердце Лиссаб…
€550,000
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Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Апартаменты площадью 195m² и верандой 33m² Odeon, символический кинотеатр на Авенида да Либе…
€2,15 млн
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Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€480,000
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€655,000
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€670,000
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Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Апартаменты Т3 площадью 141,1m² Madalena 88 - это новый проект, который будет расположен в с…
€870,000
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Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Апартаменты Т3 площадью 140m² Madalena 88 - это новый проект, который будет расположен в сам…
€850,000
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Апартаменты Т1 площадью 159,1m² Madalena 88 - это новый проект, который будет расположен в с…
€830,000
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Апартаменты Т2+1 площадью 158,8m² Madalena 88 - это новый проект, который будет расположен в…
€815,000
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Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Апартаменты Т3 площадью 140,5m² Madalena 88 - это новый проект, который будет расположен в с…
€790,000
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Апартаменты Т2+1 площадью 170m² Madalena 88 - это новый проект, который будет расположен в с…
€750,000
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Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 1
Площадь 150 м²
Апартаменты Т1 площадью 150m² Madalena 88 - это новый проект, который будет расположен в сам…
€690,000
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Квартира в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира
Santa Maria Maior, Португалия
Площадь 81 м²
Апартаменты студия площадью 81m² Madalena 88 - это новый проект, который будет расположен в …
€420,000
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€899,000
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€760,000
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Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€1,20 млн
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Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 84m² Rossio 93 - это новый жилой комплекс в историческ…
€790,000
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 111m² Rossio 93 - это новый жилой комплекс в историче…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 100m² и верандой 17m² Escolas Gerais 61 - это новый к…
€820,000
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 100m² и верандой 10m² Escolas Gerais 61 - это новый к…
€780,000
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Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 1
Площадь 146 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 146m² и верандой 10m². Augusta 170 - это новый жил…
€1,35 млн
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Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 1
Площадь 143 м²
Апартаменты площадью 143м2 и верандой 9.2м2 Odeon, символический кинотеатр на Авенида да Либ…
€1,36 млн
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Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Апартаменты площадью 158м2 и верандой 12.3м2 Odeon, символический кинотеатр на Авенида да Ли…
€1,63 млн
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Квартира с террасой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира с террасой, с двором
Лиссабон, Португалия
Площадь 38 м²
Апартаменты студия площадью 38m² Páteo do Terreirinho - это новый комплекс, сочетающий в себ…
€255,000
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Maior, Португалия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и собственны…
€5,10 млн
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 5/6
Полностью отреставрированные апартаменты с более чем столетней историей располагаются в само…
€1,17 млн
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/6
Полностью отреставрированные апартаменты с более чем столетней историей располагаются в само…
€819,280
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/6
Полностью отреставрированные апартаменты с более чем столетней историей располагаются в само…
€738,000
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/5
Великолепное здание с традиционной португальской архитектурой имеет уникальное местоположени…
€650,000
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/5
Великолепное здание с традиционной португальской архитектурой имеет уникальное местоположени…
€630,000
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Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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