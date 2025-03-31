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Виллы с бассейном в Santa Cruz, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Santa Cruz, Португалия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом на оке…
$920,788
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Canico, Португалия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Canico, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
$595,804
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