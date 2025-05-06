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Пентхаусы с видом на море в Quarteira, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Параметры недвижимости в Quarteira, Португалия

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