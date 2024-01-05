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Земельные участки в Quarteira, Португалия

5 объектов найдено
Земельные участки в Quarteira, Португалия
Земельные участки
Quarteira, Португалия
Участок расположен в комплексе Al Sakia, в Фонте Санта ( Quarteira ), недалеко от всех удобс…
€350,000
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Земельные участки в Quarteira, Португалия
Земельные участки
Quarteira, Португалия
Недвижимость площадью 42 350 м2, расположенная в Семино (700 м от Фонте Санта), с наземным д…
€1,70 млн
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Земельные участки в Quarteira, Португалия
Земельные участки
Quarteira, Португалия
€1,50 млн
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Земельные участки в Quarteira, Португалия
Земельные участки
Quarteira, Португалия
€670,000
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Земельные участки в Quarteira, Португалия
Земельные участки
Quarteira, Португалия
Площадь 520 м²
€850,000
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