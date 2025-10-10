Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Долгосрочная аренда
  4. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Португалии

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Portimao, Португалия
Вилла 6 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Available to rent winter, for a minimum of 4 months between November 2025 to the end of Marc…
$2,851
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, для долгосрочной аренды, расположе…
$5,580
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Португалии

с террасой
с бассейном