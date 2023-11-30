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Виллы в Округ Порту, Португалия

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7 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
€1,03 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Порту, Португалия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Порту, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 428 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла с тремя этажами и 4 фасадами, расположенная в 300 м от пляжа, с закрытым …
€1,10 млн
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Вилла 6 спален в Tamega e Sousa, Португалия
Вилла 6 спален
Tamega e Sousa, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Современная вилла с садом, бассейном и гаражом. Эта вилла имеет высококачественную отделку и…
€985,000
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Вилла 5 спален в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 474 м²
€1,98 млн
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Вилла 5 спален в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 3
€1,48 млн
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Вилла 5 спален с Spalni в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален с Spalni
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
€1,50 млн
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Вилла 5 спален с Spalni в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален с Spalni
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
€1,45 млн
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Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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