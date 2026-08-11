Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Porto
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Porto, Португалия

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Порту, Португалия
Вилла
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
$1,18 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Porto, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти