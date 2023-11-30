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Продажа офисных помещений в Округ Порту, Португалия

коммерческая недвижимость
11
магазины
4
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1 объект найдено
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
€665,000
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