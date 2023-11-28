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Купить квартиру в Palmela, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Palmela, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Palmela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
€315,000
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