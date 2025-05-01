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Купить квартиру в Oeiras, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$843,742
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 231 м²
Квартира с 3 спальнями на первом этаже, площадью 230,90 м2, террасой и балконами (42,51 м2) …
$787,115
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