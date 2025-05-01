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Купить квартиру в Oeiras, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Barcarena, Португалия
Квартира 2 спальни
Barcarena, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 102 м2, балконом 20 м2 и  с 2 ​​парковочными местами, распол…
$464,341
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