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Купить квартиру в Oeiras, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
$356,750
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 74 кв. м, балконом 19 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$523,233
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 67 кв. м, балконом 28 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$521,535
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