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Купить квартиру в Oeiras, Португалия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Turquesa  -  это уникальный жилой кондоминиум, в котором царят краски природы, а апартаменты…
$551,435
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Квартира 4 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 4 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$908,447
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$625,339
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$497,997
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