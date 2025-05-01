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Купить квартиру в Oeiras, Португалия

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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$843,742
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
$738,063
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами и балко…
$594,584
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$390,726
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$390,726
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
$356,750
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Квартира с тремя спальнями площадью 137 кв. м, расположена в здании нового комплекса Zume Fl…
$747,476
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 74 кв. м, балконом 19 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$523,233
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 67 кв. м, балконом 28 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$521,535
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