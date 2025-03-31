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Виллы с бассейном в Montemor-o-Novo, Португалия

Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
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1 объект найдено
Вилла с бассейном, с садом, с панорамным видом в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла с бассейном, с садом, с панорамным видом
Montemor-o-Novo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 347 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
$1,18 млн
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Параметры недвижимости в Montemor-o-Novo, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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