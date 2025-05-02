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Купить квартиру в Matosinhos, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
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Параметры недвижимости в Matosinhos, Португалия

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