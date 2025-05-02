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Купить квартиру в Matosinhos, Португалия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями в  Leça da Palmeira.Вид на Атлантический океан, качественное строител…
$282,002
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, район Matosi…
$396,389
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 49 кв. м,верандой 3 кв. м и 1 парковочным местом, расположен…
$300,123
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
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