Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Loures
  5. Дома

Дома в Loures, Португалия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Bucelas, Португалия
Дом 3 спальни
Bucelas, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Quinta do Forte Velho – закрытый жилой комплекс состоящий из 36 вилл различных типологий. …
€588,862
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Loures, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти