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Купить квартиру в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

трехкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира с балконом, с кондиционером, с террасой в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира с балконом, с кондиционером, с террасой
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв.м и открытой террасой площадью 19 кв.м с гаражо…
€575,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Квартира 2 спальни с видом на реку в районе МассарелосКвартиры расположены в Порту, в соврем…
€550,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Этаж 3/3
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…
€865,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 229 м²
Этаж 3/3
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…
€860,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, в центре города в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 4
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…
€865,000
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Параметры недвижимости в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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