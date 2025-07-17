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Дуплексы с бассейном в Лиссабоне, Португалия

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4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
$1,34 млн
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Дуплекс 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу Cruz…
$2,05 млн
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Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
$1,34 млн
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TekceTekce
Дуплекс 4 спальни в Alcantara, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Alcantara, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных террас…
$1,08 млн
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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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