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Виллы с видом на море в Leiria, Португалия

Obidos
10
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2 объекта найдено
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$883,623
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$828,397
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Параметры недвижимости в Leiria, Португалия

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