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Земельные участки в Лагоа и Карвоейру, Португалия

3 объекта найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Carvoeiro, Португалия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Carvoeiro, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Земельные участки в Лагоа, Португалия
Земельные участки
Лагоа, Португалия
Located in Lagoa, in a quiet area close to all services, this plot is ideal for building you…
€117,000
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Земельные участки в Carvoeiro, Португалия
Земельные участки
Carvoeiro, Португалия
Участок с утвержденным проектом для роскошной виллы с 5 спальнями, в престижном районе Карву…
€595,000
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