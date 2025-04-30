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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с террасой в Faro, Португалия

Lagos
3
Portimao
9
Lagoa
4
Estombar e Parchal
4
Квартира Удалить
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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Lagos, Португалия
Квартира 1 комната
Lagos, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
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$1,024
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Parchal, Португалия
Квартира 2 комнаты
Parchal, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,075
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Parchal, Португалия
Квартира 3 комнаты
Parchal, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,601
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Lagos, Португалия
Квартира 2 комнаты
Lagos, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,150
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$741
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Parchal, Португалия
Квартира 1 комната
Parchal, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$895
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 13/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Lagos, Португалия
Квартира 3 комнаты
Lagos, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,537
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с видом на море
с бассейном